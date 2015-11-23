Кадровые перестановки произошли в культурной сфере Приморья

В культурном блоке в августе произошли кадровые перестановки. Ушёл с поста министр Максим Бурдело, за него временно исполняющей обязанности с 6 августа назначена Леонора Ходова. Также с 12 августа должность директора Приморской краевой филармонии по собственному желанию покидает Анна Алеко, - сообщает Vl.ru.

Как уточнилил в пресс-службе краевого правительства, с 6 августа врио министра культуры и архивного дела Приморского края стала Леонора Ходова. Ранее она возглавляла департамент архивного дела администрации Приморского края. Её предшественник Максим Бурдело покинул пост по состоянию здоровья.

Параллельно с этим происходит смена руководства Приморской краевой филармонии. Анна Алеко, занимавшая должность директора с 2016 года, с 12 августа уходит по собственному желанию. Новое место работы неизвестно. Отметим, Анна Алеко является видным деятелем культуры в крае: она возглавляла профильный департамент в администрации Приморья с октября 2012 года по январь 2016 года. И. о. руководителя филармонии назначена Виктория Кочеткова, занимавшая пост заместителя.

Напомним, в мае часть подведомственных учреждений министерства культуры Приморья выложила в открытый доступ данные об объёмах финансирования из краевой казны и среднемесячной начисленной зарплате в 2019 году. Так, самая большая зарплата в 719 тысяч рублей оказалась у художественного руководителя Театра им. Горького Ефима Звеняцкого.

Среднемесячная зарплата у Анны Алеко была скромнее – 160 тысяч рублей. Задекларированный доход Максима Бурдело в 2019 году составил 2 млн рублей. В месяц это в среднем 174 тысячи рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]