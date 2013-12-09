" В ведро наберете": весь город останется без холодной воды

Во вторник 11 августа в Находке будет произведено плановое отключение водоснабжения. Вода не будет подаваться в город с 7 утра до 24 часов ночи, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Находкинского городского округа.

В этот день специалисты МУП «Находка-Водоканал» проведут на водозаборе «Находкинский» ремонтные и профилактические работы, которые без остановки водоснабжения невозможны. На водопроводных сетях и насосных станциях по городу также будут идти специально приуроченные к этому дню мероприятия, требующие отключений воды, а управляющие компании при необходимости организуют в это время работы на общедомовых сетях.

Массовое отключение воды совпадет с объявлением штормового предупреждения в Находке. По данным Управления ГО и ЧС НГО, в связи с выходом на акваторию Японского моря тропического циклона «Джангми» ночью и днем 11 августа на востоке южных и юге восточных районов Приморского края ожидаются сильные дожди (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее), во второй половине ночи и первой половине дня местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее).









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]