"Чуть не умер, глядя в телефон": отдыхающий на пляже в Приморье открыл капот своей машины и ужаснулся

Житель Амурской области, отдыхавший у моря в поселке Андреевка в Приморском крае, открыл капот своего автомобился и ужаснулся. Там на аккумуляторе пригрелись две змеи.

"Отдыхали в Андреевке, собрались домой в амурку, решил долить водички в омывайку, и увидел такое, двое "бывших" пригрелись, в халявное путешествие собрались...", - с юмором рассказывает турист в паблике dps_vl, подкрепив свои слова фоточкой, которая вызвала ряд эмоциональных комментариев:

"Я бы машину сожгла от страха 😂😂😂", "Чуть не умер, глядя в телефон", "Увидев такое, я бы близко потом к машине не подошла, ужас","Домой наверно на халяву решили проехать😂безбилетники😂"...

Пользователи соцсети предположили, что это вид рептилии из семейства гадюковых - щитомордник Паллас. Это довольно опасные, ядовитые змеи.

"А мы такую с Бойсмана притащили. В мухобойке застряла и 300 км ехала на свежем воздухе", - рассказывает уже другая подписчица.

В последнее время жители Приморья стали часто встречать змей не только в лесу, но и в городской черте.

Вероятно, таким образом, рептилии и попадают в город, - предполагают пользователи соцсети.











Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]