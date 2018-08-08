На смену дождям в Приморье придет жара

В среду, 12 августа, ночью дождей в Приморье станет меньше. Днем подойдет очередной фронт хабаровского циклона, дожди возобновятся. В северных районах Приморья возможны сильные дожди. Температурный фон существенно не изменится: +16....+21 °С ночью, +27...+32 °С днем.

Ближайшей ночью во Владивостоке в основном без осадков, не исключен туман. Минимальная температура воздуха останется прежней.

В среду днем погода во Владивостоке изменится, будет солнечно и жарко, столбики термометров могут подняться до +28…+30 °С, что этим летом пока наблюдалось редко. Температура воды в Амурском заливе +22°С, в бухте Находка +19°C, в заливе Посьета +23°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]