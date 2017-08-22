Скоро ситуация изменится: интенсивные дожди с сильным ветром обрушатся на Приморье

Сегодня днем к Приморью подойдет очередной фронт, в северной половине края снова пройдут кратковременные дожди с грозами. Температурный фон сохранится высоким.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода", в четверг, 13 августа, на Приморье распространится отрог антициклона, дожди прекратятся, только на севере края ночью еще может задержаться небольшой дождь. Ночные температуры останутся без существенных изменений. День будет без осадков. Жара усилится, столбики термометров поднимутся до +26…+34 °С.

В пятницу, 14 августа, синоптическая ситуация кардинально изменится. Отрог антициклона уже сместится на Японское море, а с запада подойдут фронтальные разделы глубокого циклона, который будет смещаться из Китая на Хабаровский край. Под воздействием фронтов в Приморье пройдут интенсивные дожди. В это же время над Охотским морем усилится антициклон, в результате чего над Приморским краем увеличатся барические градиенты давления, что приведет к усилению ветра.

Сегодня в городе утром стало прояснивать. Днем хоть и потеплеет, но будет не совсем комфортная погода, при солнечной погоде станет жарко, и душно, воздух прогреется до +27…+30 °C. В четверг, 13 августа, осадков во Владивостоке не предвидится. Ночь останется теплой, +20…+22 °C. В первую половину дня при западном ветре воздух будет хорошо прогреваться, +26…+29 °C, а во второй половине дня подует свежий южный ветер, станет не так жарко. В пятницу, 14 августа, во Владивостоке пройдет дождь при очень сильном ветре.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]