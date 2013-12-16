Жительница Находки покорила высочайшую горную вершину Европы

Жительница Находки Елена Химикус покорила высочайшую вершину в Росии - Эльбрус. Об этом она сообщила на своей страничке в Инстаграм.

В Международный день альпинизма 8 августа 2020 года жительница Находки поднялась на самую высокую точку Европы и России, гору Эльбрус (5642 м), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsnhk.

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Елена была единственной представительницей Дальнего Востока, вошедшей в команду альпинистов в этот день.

"Восхождение было незабываемым и непростым. На день нас опережал Федор Конюхов и жил в лагере на 100 метров выше", - рассказала Елена Химикус.

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Елена Химикус - коренная жительница города Находка. Она педагог и директор детского развивающегося центра, тренер в Федерации таеквон-до ИТФ.

Это не первое восхождение Елены Химикус, до того, как уйти в педагогику, она обошла все горы Приморья, водила туристические группы.

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"Давно мечтала взойти на Эльбрус. Решила осуществить мечту, купила тур. Подготовка к восхождению заняла год. Физически я была в себе уверена, так как постоянно занимаюсь Taekwondo и хожу в горы. Но сомнения были в акклиматизации, так как у нас в крае нет таких высот", - отмечает Елена.

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По прилету к месту восхождения альпинисты совершили несколько тренировочных восхождений, это стандартный подход для акклиматизации. А затем отправились покорять Эльбрус.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]