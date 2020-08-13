Дрифтеру на "Крауне" из Владивостока грозит лишение водительских прав

В социальных сетях было размещено видео, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля "Тойота Краун" На улице Шефнера водитель выехал на встречную полосу, создавая опасность для других участников дорожного движения.

Как сообщает "Вести: Прморье", полиция Владивостока изучила размещенную в социальных сетях видеозапись дорожного инцидента. Возбуждено административное расследование. Сотрудники розыска Полка ДПС УМВД России по г. Владивостоку установили личность нарушителя.

По данным ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, в отношении водителя составлен протокол по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения». Материалы дела направлены в Ленинский мировой суд для принятия решения. Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами.

Руководство ГИБДД Владивостока рекомендует жителям города при обнаружении противоправных действий автомобилистами незамедлительно обращаться в дежурную часть Полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку по телефону 2490-921.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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