Юрий Трутнев потерял звание самого богатого вице-премьера в Правительстве страны

Заместитель председателя Правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отчитался о доходах за 2019 год. За минувшие 12 месяцев полпред заработал чуть больше 180 млн рублей, хотя в 2018-м задекларировал около 538 млн, став самым богатым вице-премьером. Правительство Михаила Мишустина в целом обогнало по доходам кабинет министров времён Дмитрия Медведева, пишет РБК.

Задекларированный доход Юрия Трутнева за 2018 год составил 538 млн рублей. По данным Vl.ru, тогда он владел автомобилем BMW Х6 М50D, совместно с супругой – Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML 350 4 Matic, квадроциклом ATV Polaris, автоприцепом Tiki Treiler X300L и снегоходом Bombardier INC. Вместо также был указан Toyota Highlander. В собственности семьи вице-премьера также был один жилой дом площадью 819 кв. м и земельный участок 7000 кв. м.

Год спустя — по итогам 2019-го полпред в ДФО отчитался о доходе в 180 млн рублей, что почти в три раза меньше результатов 2018-го. Его супруга за минувший год заработала 2,6 млн рублей.

Совместно с супругой Трутнев владеет автомобилями BMW Х6 М50D, Mercedes-Benz GLЕ 450 (год назад был ML 350 4 Matic), Porsche Cayenne Turbo, Toyota Highlander. В единоличном владении Юрия Петровича остался квадрацикл ATV Polaris, автоприцеп Tiki -Treiler X300L и снегоход Bombardier INC.

Из недвижимости у семьи дальневосточного полпреда есть земельный участок площадью более 7000 кв. м, жилой дом почти 819 кв. м, доля в квартире со скромной площадью в 47,6 кв. м, а также котельная, вспомогательные и нежилые помещения в долевой или совместной собственности.

Министров меньше — доходы выше

Средний семейный доход за 2019 год членов правительства Михаила Мишустина оказался на 14% выше, чем у кабинета Дмитрия Медведева за 2018 год, посчитал РБК. Совокупный доход семей членов российского правительства в 2019 году составил 2,05 млрд рублей — почти на 10% больше, чем за 2018 год (1,87 млрд).

Доходы за 2018 год декларировали члены прежнего правительства Дмитрия Медведева. Доходы за 2019 год раскрыли уже чиновники нового правительства Михаила Мишустина, однако сами эти доходы были получены ими при премьер-министре Медведеве — кабинет Мишустина был сформирован в январе 2020 года.

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчёте на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом ещё сильнее — на 14%, до 66,2 млн рублей. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных ещё до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.

У шести членов правительства доход в 2019 году оказался ниже, чем у их супруги (супруга). Это сам премьер-министр Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова (заработали почти на 37 млн рублей меньше, чем их супруги), министр просвещения Сергей Кравцов (на 9,4 млн меньше, чем супруга), первый вице-премьер Андрей Белоусов (на 1,8 млн меньше), министр спорта Олег Матыцин (на 115 тысяч меньше) и министр юстиции Константин Чуйченко (на 15 тысяч меньше). У пятерых членов кабмина нет жены или мужа.

Если брать только персональные доходы главы правительства, вице-премьеров и министров, то в 2019 году они заработали 1,79 млрд руб. — почти в семь раз больше своих жен (мужей).

Лидеры и аутсайдеры

Лидером по доходам оказался министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который получил 586 млн рублей. Рост доходов Мантурова произошёл за счёт «доходов от вкладов и реализации имущества», сообщил РБК источник в правительстве. Из собственности министра за год исчезло три автомобиля — «ИЖ Москвич 412», ВАЗ 2103 и ГАЗ 21.

Второе место по доходам занял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пришедший в правительство из «Газпром-Медиа Холдинга» и заработавший за прошлый год 432,3 млн рублей. Его доход за 2019 год складывается из вознаграждения за работу на руководящих должностях не только в «Газпром-Медиа», но и в Национальном рекламном альянсе и Национальной хоккейной лиге, сказал РБК представитель вице-премьера.

Лидер по доходам в правительстве Медведева, вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев лишь на третьем месте.

Меньше всех заработал министр спорта Матыцин — 935 тысяч рублей (или 78 тысяч в месяц). В декларационный период (2019 год) он занимал должность президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Доход премьера Михаила Мишустина за 2019 год, когда он возглавлял ФНС, практически не изменился — 18,2 млн рублей (в 2018 году — 19 млн). РБК писал со ссылкой на группу UFG, в которой когда-то работал Мишустин, что в 2008 году он учредил семейный траст для управления активами, связанными с UFG, а в 2013 году этот траст был передан в собственность матери и сестры Мишустина для целей исполнения законодательства о госслужбе. Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказывала, что только в 2019 году удалось закрыть сделку по окончательной продаже активов этого траста. Но бенефициарами этой сделки являются мать и сестра Михаила Мишустина, а значит он не обязан декларировать эти доходы.

Мантуров и Чернышенко на двоих заработали больше, чем остальные 29 членов кабмина. А вместе с Трутневым они обеспечили 67% совокупного дохода членов правительства (без учёта доходов супругов).

У нескольких чиновников, впервые пришедших в правительство в начале 2020 года, в 2019-м доходы резко увеличились. Так, у вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко доход в 2019 году вырос в четыре раза (до 35,7 млн рублей), у вице-премьера Виктории Абрамченко — в 2,5 раза (до 26,6 млн), у вице-премьера Марата Хуснуллина — в два раза (до 17,4 млн), у министра культуры Ольги Любимовой — в три раза (до 7,2 млн).

В этом году в порядке исключения чиновникам разрешили отчитаться о доходах за 2019 год до 1 августа (обычный срок — до 1 апреля), перенос сроков объяснили карантинными ограничениями из-за коронавируса. Объём публикуемой информации остался прежним — годовой доход, недвижимость в собственности или пользовании, транспортные средства. Источники доходов в общем случае не раскрываются. В налоговые органы чиновники предоставляют гораздо больше информации, включая сведения о расходах, банковских счетах, обязательствах финансового характера и прочее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]