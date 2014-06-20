Изменились правила предоставления субсидий судовладельцам

16 августа вступило в силу постановление Правительства, согласно которому, в России уточняются правила предоставления российским организациям субсидий на обновление морского и речного флота.

Субсидии могут быть направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2009 — 2021 годах, а также на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга на приобретение гражданских судов, заключённым в тот же период, - сообщает "Парламентская газета".

В постановлении установлена предельная цена судна. Теперь по договору купли-продажи или по договору на строительство судна она не должна превышать 1,5 миллиарда рублей. Исключение составят суда, предназначенные для перевозки пассажиров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]