"Парень, ты крут": девушка оставила восторженный отклик в Сети

Молодой парень 15 августа весь день спасал утопающих в поселке Ливадия, - сообщает "Вести: Приморье".

"Хочется выразить благодарность этому парню, который вчера весь день просто носился по пляжу и спасал людей. И сегодня уже с самого утра он со спасательным кругом вытаскивает людей. Я не знаю, может он - пляжный спасатель, а может обычный отдыхающий, но парень - ты крут и очень внимателен", - такой пост выложила девушка в паблике dps_vl.

К сожалению, имя героя не называется.

"Главное, чтобы и себя берег, нам такие мужчины нужны 👍😘", "Это очень здорово, что спасателя отметили!!👍 не известности ради, а благодарности для!! Я загораю на Маяке, но за новостями в Ливадии слежу с содроганием(( уважаемые, земляки, гости, вы чьи-то дети, мужья, отцы, вы просто наши любимые, берегите свои жизни, ни один ваш нырок в море не стоит слез ваших родных!!!", - комментируют подписчики.

Действительно, этим летом Ливадия буквально гремит событиями в социальной сети. Не было дня, чтобы не пришло сообщение либо о спасенных, либо об утонувших. К сожалению, людей это ничему не учит.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]