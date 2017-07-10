Спасатель вытащил из моря в Ливадии 15 человек - эксклюзивные подробности из первых уст

Максим Ионкин, который работает спасателем на пляже в бухте Рифовая в Ливадии, рассказал шокирующие подробности одного своего рабочего дня.

Минувшие выходные для пляжного спасателя Максима Ионкина выдались тяжелыми. Он работает на втором пляже в Ливадии - это бухта Рифовая. В прошедшие выходные там сильно штормило. Несмотря на это, отдыхающие лезли в воду, и их сразу уносило в море. По словам Максима, только за один субботний день он вытащил из воды 15 человек.

Рассказывая о своих тяжелых буднях, Максим отметил странное поведение отдыхающих, наблюдавших за тем, с каким трудом спасают людей, они тут же шли купаться, пренебрегая своей безопасностью. "Вот это было для меня самое печальное", говорит спасатель.

Максим посоветовал тем, кто собирается на море, ознакомиться с таким понятием, как отбойное течение - его еще называют тягун и рип. По словам спасателя, именно это явление было основной причиной того, что так много людей уносило в море.

Всего, по сводкам, за минувшие выходные в море в Ливадии утащило 20 человек, всех спасли, одного из пострадавших в тяжелом состоянии пришлось госпитализировать. Но, к счастью, и его удалось спасти.

Максим Ионкин только в этом году окончил школу. Он занимается спортом - велосипедист.

Ранее одна из девушек, наблюдавшая за работой Максима, написала в его адрес восторженный отклик: "Хочется выразить благодарность этому парню, который вчера весь день просто носился по пляжу и спасал людей. И сегодня уже с самого утра он со спасательным кругом вытаскивает людей. Я не знаю, может он - пляжный спасатель, а может обычный отдыхающий, но парень - ты крут и очень внимателен".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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