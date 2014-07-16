Огромная медуза напугала хабаровчан в Приморье

Хабаровчане впервые встретили такую огромную медузу в Приморье.



«На той неделе на Санаторной на мелководье встретили очень большую медузу - Ропилема😊говорят, это редкость!", - написали в паблике vdk_news турисы из Хабаровска.

Однако, приморцы уже привыкли к встрече с этими удивительно красивыми созданиями. Большие медузы ежегодно с наступлением тепла приходят с юга Японского моря в Приморье. В связи с пониженной активностью медуз течение несет их в относительно закрытые бухты Владивостока. По дороге они вырастают до 1-1,5 метра. В бухтах они скапливаются, размножаются, а потом умирают.

Корнеротая медуза ропилема (Rhopilema asamushi) питается планктоном и растворенной органикой. До 1938 г. добывалась в районе Владивостока в больших количествах. После перерыва промысел был возобновлен в начале 1990-х. Практически весь улов идет на экспорт в КНР. Медуз ловят сачками в конце лета и осенью, когда корнерот достигает максимальных размеров и массы (до 10 кг). Щупальца обрезают, в пищу используют только зонтик, который нарезают кусочками и варят или жарят. Ценят за наличие легкоусвояемых белков и большое количество минеральных соле, - сообщает vdk_news.

Видео - vdk_news

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]