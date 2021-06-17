Медузы появились у побережья Владивостока раньше обычного срока

Медузу с ярким бордовым куполом заметили у побережья Русского острова жители Владивостока. Обычно эти морские обитатели появляются в акваториях Приморья ближе к середине лета, но учёные говорят, что отдельные виды медуз могут заплывать сюда и раньше. При этом красочную гостью, ставшую героем любительской съёмки, по видеозаписи достоверно опознать не удалось, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

По информации Instagram-паблика dpskontrol_125rus, довольно крупную медузу с бордово-белым куполом заметили возле берега на мысе Вятлина. Как рассказала заведующая кафедрой экологии Школы естественных наук ДВФУ Юлия Галышева, в заливе Петра Великого обитает порядка пяти видов медуз. Но все они приплывают немного позже, когда вода в море достигает температуры +20 °C и выше – сейчас же температура воды составляет около 16-17 °C тепла.

Тем не менее, несмотря на то, что медузы предпочитают более тёплую воду, их появление в середине июня не считается чем-то необычным.

«Появление медуз сейчас – нормальное явление. В природе есть различные циклы: например, когда популяции размножаются, температурные циклы. Возможно, гидрологические условия и температура воды сейчас такая, что некоторые особи медуз занесло в наше море. По видео довольно сложно опознать, какой это вид, потому что не видны щупальца», – объяснила Юлия Галышева.

По наблюдениям учёных, чаще всего на побережье Приморского края можно встретить медузу аурелию – её ещё называют ушастой. Купол этой медузы белый, а внутри виднеется узор, наподобие цветка. В последнее время, в период тёплых течений из южных морей, в Приморье стала заходить медуза ропилема. Её щупальца похожи на пальцы – это прозрачные стекловидные «сосульки» длиной от 15 до 20 сантиметров.

При этом самая опасная медуза, которую можно встретить в водах Приморья – крестовик. Маленькая медуза, диаметр которой не превышает трёх сантиметров. Она обитает в воде со стабильной температурой от +20 °C. Медузу легко узнать по крестообразному рисунку внутри тела. Крестовики ядовиты, на их щупальцах располагаются стрекательные клетки с весьма действенным токсином. Во время прикосновения к такой медузе человек получает ожог. Смертельный исход от укуса крестовика возможен в редких случаях, но в любом случае встреча с этим морским обитателем обернётся неприятностями.

«Вообще встречаться с медузой не очень приятно, даже с безобидной. Они все имеют паралитические вещества, это их природные свойства. Большинство из медуз не наносят вреда человеку – от прикосновения с щупальцами может наблюдаться лишь небольшое онемение», – говорит Юлия Галышева.

Для того, чтобы избежать встречи с медузой, необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

– при плавании следует избегать зарослей морской травы;

– не входить в замутненную воду;

– людям, страдающим заболеваниями сердца, лицам преклонного возраста и маленьким детям вовсе не следует купаться в местах обитания медуз;

– уклоняйтесь от встречи с медузой, в спокойном состоянии она придерживает свои щупальца, которые на самом деле могут вытягиваться на значительное расстояние;

– не заходите в воду после шторма, в воде могут находиться обрывки щупалец.

Если медуза все же ужалили, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь:

– при укусе медузы прежде всего необходимо вывести пострадавшего из моря;

– промыть пораженные участки кожи водой, смазать успокаивающим кремом и убрать с них остатки щупалец. Голыми руками к ране прикасаться нельзя, так как это может вызвать еще один ожог. Для очистки следует воспользоваться ватными дисками или салфетками;

– пострадавшему также рекомендуется обильное питье;

– после оказания первой помощии следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Видео dpskontrol_125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]