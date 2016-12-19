Биологам приморского океанариума впервые удалось получить потомство холодноводной медузы

Впервые биологам Приморского океанариума удалось получить потомство цианеи. Это холодноводные медузы, которые обитают в северных водах Тихого и Атлантического океанов. Живут они и в заливе Петра Великого, но встречаются здесь до тех пор, пока вода не прогреется — с апреля до середины лета.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Приморского окаеанариума, разведение цианей в стенах океанариума позволит содержать этих медуз в экспозициях круглый год.

"Впервые в океанариуме нам удалось провести полный цикл разведения цианей, в прошлом году медузы были пойманы в Уссурийском заливе, мы получили их полипы и путём повышения температуры добились появления эфир — маленьких медуз, — пояснил начальник отдела содержания тропических гидробионтов Марат Хайдаров. — Вся процедура заняла около восьми месяцев, это довольно долгий и непростой цикл. Чтобы нарастить массу полипов, необходимо соблюдать температурный режим и обеспечивать обильное питание коловраткой и рачком артемией. Отработав технологию разведения цианей, мы сформируем маточное стадо полипов, чтобы в любой момент, регулируя температуру, получать эфир, а затем медуз. Стоит отметить, что получить полипы удавалось и раньше, но культура не выживала".

Помимо цианей в Приморском океанариуме успешно размножаются медузы кассиопеи, медузы-крестовики и ушастые аурелии.

Справка:

— Медузы цианеи — одни их самых длинных беспозвоночных в Мировом океане: в северных морях можно встретить особей, диаметр купола которых превышает два метра, а длина щупалец 36 метров. Правда, в заливе Петра Великого цианеи не достигают больших размеров, в наших тёплых водах они вырастают до 20-50 сантиметров в диаметре, а их щупальца — от двух до пяти метров.

— Цианеи – активные хищники и с легкостью поглощают добычу, превышающую их по размеру благодаря способности создавать внешний пищеварительный мешок.

— Щупальца цианеи содержат стрекательные клетки, для людей их яд практически не представляет опасности, вызывая лишь жжение, тогда как для рыб он может быть смертельным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]