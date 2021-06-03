Медуза с необычной окраской появилась в океанариуме

В Приморском океанариуме появилась медуза с необычным внешним видом, сообщают «Вести:Приморье».

Впервые в Приморском океанариуме поселилась средиземноморская медуза котилориза бугорчатая Cotylorhizatuberculata. Эта медуза в первую очередь примечательна своей внешностью — её купол имеет выпуклость, чем-то напоминающую желток яичницы, рассказали специалисты океанариума. За такой необычный облик котилориза бугорчатая даже получила одно из своих имён — английское название медузы при переводе на русский звучит как яичница-глазунья.

— У котилоризы интересная окраска — если сам купол медузы желтоватый, то щупальца в основании светлые, что ещё больше придаёт ей схожести с яичницей, а вот кончики её щупалец — синих и фиолетовых оттенков, — пояснил начальники отдела содержания экзотических гидробионтов Марат Хайдаров. — Эти синие и фиолетовые участки — места скопления зооксантел — одноклеточных водорослей, которые живут в симбиозе с медузой и при помощи фотосинтеза снабжают её питательными веществам. Именно поэтому при содержании котилоризы бугорчатой очень важно обеспечить хорошее освещение. Но не светом единым питается котилориза, основной корм самой медузы — артемия и коловратка.

Справка:

— Основное место обитания котилоризы бугорчатой — Средиземное море, но также она встречается в Эгейском и Адриатическом морях.

— Как и у большинства медуз, у котилоризы есть стрекательные клетки, но для человека эти желетелые не представляют опасности.

— Иногда мелкие рыбки находят защиту от хищников в щупальцах этой медузы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]