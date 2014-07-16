Голубая медуза коричневого цвета: в Океанариуме новые жители





Коллекция медуз Приморского океанариума увеличилась на несколько десятков особей — с Тайваня прибыли мозаичные катостилусы или, как их называют во многих странах, голубые медузы, — сообщили «Вестям: Приморье» в учреждении.

Своё второе название эти медузы получили из-за того, что окраска большинства катостилусов мозаичных — это разные оттенки синего, но встречаются также белые и коричневые особи. В Приморском океанариуме можно увидеть все природные оттенки этих тропических желетелых.

— Мозаичный катостилус относится к корнеротым медузам, он дальний родственник обитающей в наших водах ропилемы съедобной, только меньшего размера — диаметр купола катостилуса достигает максимум десяти сантиметров, — пояснил главный специалист отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Марат Хайдаров. — Мозаичный катостилус — тропический вид, эти медузы обитают в Юго-Восточной Азии, распространены на восточном побережье Австралии.

Мозаичные катостилусы, по сравнению с другими медузами Приморского океанариума — кассиопеями, аурелиями, лихноризами и хризаорами, ведут более активный образ жизни. Чтобы плыть, они энергично сокращаются, на движение им приходится тратить больше энергии и, соответственно, больше есть. Питаются катостилусы артемией и мелким планктоном. Живой корм, в том числе для медуз, выращивают непосредственно в Приморском океанариуме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]