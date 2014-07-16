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Жгучие красотки из Гонконга поселились в приморском океанариуме

Жгучие красотки из Гонконга поселились в приморском океанариуме

Фото: Приморский океанариум

Жгучие хризаоры пятищупальцевые и корнероты Lychnorhizidae пополнили экспозицию Японское (Восточное) море. Хризаоры, также известные как морская крапива, уже живут в океанариуме. А обитатели Юго-Восточной Азии из отряда корнеротов впервые предстанут перед посетителями.

Как рассказали в пресс-службе приморского океанариума, медуза Lychnorhizidae питается в основном планктоном. Её восемь длинных корнеобразных щупалец срослись, замыкая рот, а его роль выполняет множество небольших сосательных дырочек.

Хризаоры пятищупальцевые, наоборот, активные хищники, медузы охотятся на рыб, убивая их стрекательными клетками. Тонкие щупальца этой медузы могут «жить» отдельно от тела – оторвавшись, они до двух недель сохраняют способность жалить.

– Прибывшие к нам медузы были выращены в Гонконге, сейчас перед нами стоит задача получить полипы, чтобы запустить программу разведения этих двух видов в нашем океанариуме, – пояснил главный специалист отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Марат Хайдаров.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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