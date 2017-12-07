Гастрофолис, веслоног, причудливые квакши и древолазы - новые обитатели Приморского океанариума
Более 20 жителей тропиков пополнили экспозицию «Тропический дождевой лес». После карантина и адаптации посетителям будут показаны причудливые квакши, веслоног Денеси, кивсяки, древолазы и новички Приморского океанариума – гастрофолисы зеленые, — сообщили «Вестям: Приморье» в океанариуме.
Гастрофолис зеленый – древесная ящерица, живущая в прибрежных лесах Танзании и Кении, она очень светолюбива и предпочитает проводить максимум времени на солнце. Гастрофолис вырастает до 40-45 сантиметров, при этом большую часть тела – две трети – составляет цепкий гибкий хвост. Охотятся гастрофолисы на насекомых, но также питаются фруктами, бутонами цветов и молодыми побегами. Прибывшие в океанариум ящерицы – сформировавшаяся пара, у которой уже было потомство.
«Мы специально выбрали половозрелую сформировавшуюся пару, чтобы быть уверенными, что у ящериц не возникнет проблем с размножением, – пояснил главный специалист отдела Тропический лес Артём Герасименко. – Также к нам прибыли две пары африканских кивсяков, от которых мы тоже планируем получить потомство».
Африканские кивсяки – это многоножки, примечательно, что по мере роста животного увеличивается и число его ног, которое может достигать 400 штук.
Веслоног Денеси – одна из самых крупных древесных лягушек в мире – размер самок превышает 20 сантиметров, длина тела самцов в среднем 15 сантиметров. В природе они живут как в горных дождевых лесах, так и в низменностях близ рек и болот Юго-Восточной Азии.
Причудливые квакши тоже ведут древесный образ жизни. Причудливыми этих лягушек назвали из-за широких кожных складок, которыми они маскируют яркое жёлтое брюшко. В природе причудливые квакши обитают в верхнем ярусе тропических лесов Бразилии, Колумбии, Эквадора и Перу. Лягушки покидают свои обычные места обитания только во время брачного сезона.
Коллекцию лягушек-древолазов Приморского океанариума пополнили четыре особи эффектной ультрамариновой расцветки. Древолазы знамениты тем, что индейцы мазали ядом этих лягушек наконечники своих стрел.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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