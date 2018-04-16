Считавшийся вымершим геккон-бананоед поселился в Приморском Океанариуме





Тропический дождевой лес в декабре принял множество новых жителей — в океанариум прибыли экзотические насекомые, ящерицы и амфибии. Многие виды ранее не были представлены в экспозиции, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Океанариум.

Ресничный геккон-бананоед Correlophus ciliatus — эндемик островов Новой Каледонии, одно время этот вид считался вымершим, но в 1994 году биологи обнаружили его в природе. Этих ящериц активно разводят и содержат в неволе, новосёлы Приморского океанариума также были выведены в питомнике.

Оранжевобокие обезьяньи лягушки Phyllomedusa tomopterna — яркие квакши из Южной Америки. Живут они неспешно: днём спят, активны бывают по ночам, хотя и в тёмное время суток их движения очень замедлены, любят купаться в воде.

У леопардовых анолисов Anolis marmoratus очень красивый окрас тела — зелёный с голубым переливом, переходящий в коричневый. В случае опасности анолис «теряет» яркость, сливаясь с окружающей средой. На пальцах этих ящериц находятся кожные пластинки, которые позволяют им передвигаться по вертикальным стволам деревьев.

«К нам приехали знаменитые жабы-ага, которые входят в тройку самых крупных жаб в мире, — рассказал главный специалист отдела «тропический лес» Артём Герасименко. — Наши жабы пока маленькие, но вырастают они действительно огромными — максимальная длина тела, которой достигают представители этого вида — 24 сантиметра. Естественный ареал обитания жабы-ага — Центральная и Южная Америка, в начале 20 века их завозили в другие части мира, в том числе и в Австралию, для борьбы с жуками-вредителями».

В Австралии ядовитые жабы-ага в качестве корма стали использовать не только насекомых, жабы охотятся на местных амфибий и ящериц, и даже мелких сумчатых. К уменьшению численности сумчатых куниц на континенте привело именно появление аги.

Коллекцию насекомых океанариума украсил каридидарум великолепный Corydidarum magnifica — ослепительно красивый таракан: спинка насекомого переливается разными оттенками зелёного, синего, фиолетового цветов. Приехавшие тараканы пока не будут представлены в экспозиции, на них возложена другая ответственная задача — создать в океанариуме большую колонию каридидарума великолепного.

Ещё один новосёл — амазонская рогатка Ceratophrys cornuta — отличается необычным внешним видом: над глазами лягушки находятся похожие на рога кожные выросты. Другая отличительная особенность амазонской рогатки — большой рот, его диаметр у крупных особей может достигать 20 сантиметров, иногда, переоценивая свои способности, эти лягушки пытаются проглотить превышающую их по размеру добычу.

Тело другой земляной лягушки — рогатой чесночницы Megophrus nasuta — напоминает сухие листья, что позволяет амфибии вести скрытный образ жизни. Также пополнилась коллекция кивсяков океанариума: прибыл новый вид — коралловый кивсяк Ophistreptus guineensis — не только один из наиболее крупных в своем отряде, но и удивительно активный для его представителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]