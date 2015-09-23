Экзотические кораллы появились в Приморском океанариуме

Редкие виды мягких кораллов привезли в Приморский океанариум с острова Тайвань, — рассказали «Вестям: Приморье» в учреждении.

После адаптации экзотические животные переедут в биотоп кораллового рифа, воссозданный в экспозиции океанариума.

«Кораллы, как и многие другие гидробионты, имеют интересную особенность — животные одного вида выглядят совершенно по-разному в зависимости от места проживания, — рассказал главный специалист сектора экзотических животных Виталий Сухинин. — Например, на юге Тайваня обитают одни синулярии или саркофитоны, на севере другие, на архипелаге Пэнху — третьи. Животные, которых мы привезли сейчас – редкость для океанариумов России».

Сейчас синулярии, лобофитумы и саркофитоны проходят адаптацию в аквариальной системе для беспозвоночных, которая появилась в Приморском океанариуме в прошлом году благодаря содействию Международного благотворительного фонда «Константиновский».

Эта аквариальная система позволила вырастить целую колонию мягких и горгониевых кораллов. В 2019 году в экспозиции «Эволюции жизни в океане» появились два аквариума с мягкими кораллами — здесь специалисты океанариума с природной точностью воссоздали экосистему кораллового рифа «начала времён».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]