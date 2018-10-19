Подводный туннель в Океанариуме «нарядили» голубыми хирургами
Яркие стайные рыбы стали украшением подводного туннеля в Приморском океанариуме, — сообщили «Вестям: Приморье» в учреждении.
Рыбье население экспозиции «Большой риф» заметно увеличилось в преддверии главных зимних праздников: из научно-адаптационного корпуса в экспозицию переехали более пятидесяти белопёрых вымпельных бабочек и почти три десятка голубых королевских хирургов.
«Чтобы показать всю красоту и буйство красок природного кораллового рифа, мы собираем представителей тропических морей из разных уголков планеты, — рассказал начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. — Белопёрые вымпельные бабочки и голубые хирурги прибыли в океанариум в прошлом и позапрошлом годах, более года мы их подращивали до таких размеров, чтобы их можно было высадить в подводный туннель. Эти виды рыб уже были представлены в «Большом рифе», но, например, голубых хирургов до сих пор было всего двое, теперь же они составят большие стаи и добавят ярких красок нашей экспозиции».
По мнению биологов, рыбы перенесли переезд практически без стресса, в течение нескольких часов хирурги и бабочки привыкали к новому месту жительства, находясь в специальных садках, а после их отпустили в свободное плавание вместе с другими обитателями «Большого рифа».
«По поведению рыб мы видим, что чувствуют они себя хорошо, поэтому довольно быстро должны адаптироваться, освоиться в новом доме и занять своё место в сложной системе ихтиоценоза нашего кораллового рифа», — пояснил Михаил Стрельцов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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