Подводный туннель в Океанариуме «нарядили» голубыми хирургами





Яркие стайные рыбы стали украшением подводного туннеля в Приморском океанариуме, — сообщили «Вестям: Приморье» в учреждении.

Рыбье население экспозиции «Большой риф» заметно увеличилось в преддверии главных зимних праздников: из научно-адаптационного корпуса в экспозицию переехали более пятидесяти белопёрых вымпельных бабочек и почти три десятка голубых королевских хирургов.

«Чтобы показать всю красоту и буйство красок природного кораллового рифа, мы собираем представителей тропических морей из разных уголков планеты, — рассказал начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. — Белопёрые вымпельные бабочки и голубые хирурги прибыли в океанариум в прошлом и позапрошлом годах, более года мы их подращивали до таких размеров, чтобы их можно было высадить в подводный туннель. Эти виды рыб уже были представлены в «Большом рифе», но, например, голубых хирургов до сих пор было всего двое, теперь же они составят большие стаи и добавят ярких красок нашей экспозиции».

По мнению биологов, рыбы перенесли переезд практически без стресса, в течение нескольких часов хирурги и бабочки привыкали к новому месту жительства, находясь в специальных садках, а после их отпустили в свободное плавание вместе с другими обитателями «Большого рифа».

«По поведению рыб мы видим, что чувствуют они себя хорошо, поэтому довольно быстро должны адаптироваться, освоиться в новом доме и занять своё место в сложной системе ихтиоценоза нашего кораллового рифа», — пояснил Михаил Стрельцов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]