В Приморском океанариуме приручили всех акул





Теперь все акулы Приморского океанариума приручены: обитатели северных морей — катраны, также как их собратья из тропиков, принимают пищу только из рук человека, — передают «Вести: Приморье» по информации зоологов.

Такой способ кормления позволяет биологам и ихтиопатологам чётко следить за объемом и сбалансированностью акульего рациона.

«Катраны не такие маневренные, как их соседи в аквариумах главного корпуса — окуни и кета, которые объедают хищников, оставляя их без обеда, — пояснил главный специалист отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Марат Хайдаров. — Поэтому мы приучили катранов брать пищу из рук, причём сделать это было довольно просто — колючие акулы оказались легко обучаемы».

Каждое утро специалисты кормокухни готовят акулий обед — рыба нарезается порционными кусочками три на пять сантиметров. Акул поочерёдно кормят красной рыбой, терпугом и кальмаром.

В природе катраны едят практически всё, что могут поймать у дна и в пелагиали и, что в состоянии проглотить — сельдь, бычков, сардину, минтая, треску, камбалу, моллюсков, осьминогов, кальмаров, крабов и других ракообразных, иногда их обедом может стать даже медуза. Лососи редко становятся добычей катранов — в море крупные взрослые особи не по зубам изящному хищнику, а в океанариуме колючие акулы предпочитают именно дефростированную красную рыбу.

Катранов приучают есть из рук не только для того, чтобы тщательно следить за питанием каждой рыбы, а также затем, чтобы акулы не боялись людей.

«Акулы, научившись брать еду из рук, привыкают к человеку, благодаря этому еженедельные плановые осмотры ихтиопатологов проходят для рыб без стрессов, — рассказал Марат Хайдаров. — Прирученные катраны не боятся водолазов, которые наводят порядок в водорослевом лесу, акулы легче переносят необходимые переезды в научно-адаптационный корпус».

В Приморском океанариуме живут 16 катранов — пять акул находятся в экспозиции «Берингово и Охотское моря», остальные — в научно-адаптационном корпусе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]