Бородавчатые рыбы-чёрты с удочками прибыли в Приморье

Впервые в Приморский океанариум прибыли легендарные бородавчатые рыбы-клоуны из рода Antennarius. Эти жители тропиков более известны под другими именами: рыба-жаба, рыба-лягушка и даже рыба-чёрт. Помимо невероятной внешности эти морские обитатели обладают еще одной удивительной особенностью — они редко плавают, чаще неспешно ходят по дну на видоизменённых грудных плавниках, а большую часть жизни проводят вовсе неподвижно, уперев плавники-лапки в створки ракушек или камни.

— Рыбы-жабы —рыбаки среди рыб: засадные хищники, использующие приманки-удочки для привлечения добычи, — рассказывает начальники отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. — Удочка — это преобразованный первый луч спинного плавника, который имеет кожистый вырост, хищники помахивают им, имитируя движения червяка, более мелкая рыбка принимает приманку за корм, подплывает и становится жертвой рыбы-жабы.

Окраска рыб-жаб зависит от того, в каком биотопе обитает тот или иной вид: некоторые антиннариусы имитируют камни, другие маскируются в водорослях. В Приморском океанариуме поселились пять видов бородавчатых рыб-клоунов самых разных цветов и оттенков от черного до серо-буро-малинового (действительно у одной из рыб примерно такое цветовое решение). После обязательного карантина, который проводят специалисты-ихтиопатологи и раскорма – тропических рыб приучают к дальневосточному меню – экзотических новоселов переселят в главный корпус океанариума. В экспозиции «Малый риф» они разделят аквариум с крылатками, риномуренами, губанами и угрями-арлекинами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]