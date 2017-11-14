Экзотические существа поселились в приморском океанариуме

Фараонова каракатица Sepia pharaonis и мечехвост Tachypleus tridentatus поселились в соседних аквариумах экспозиции «Эволюция жизни в океане». Каждый из этих обитателей тропиков по-своему примечателен: каракатицу по праву называют мастером маскировки, а мечехвоста — живым ископаемым, ведь эти членистоногие появились 450 миллионов лет назад и практически не изменились с тех времён, сохранив форму древних предков.

"Мечехвост такого большого размера — диаметр его купола порядка 40 сантиметров — ещё ни разу не был представлен в экспозиции океанариума, — пояснил ведущий специалист сектора экзотических животных Вадим Покровский. — Мечехвост прибыл к нам с Тайваня, он быстро акклиматизировался и хорошо прошёл адаптацию: уже на следующий после перелёта день стал активно есть, он предпочитает гребешок и креветку, а вот мидию и рыбу ест по настроению".

Фараонова каракатица, представленная в экспозиции, тоже довольно больших размеров — около 30 сантиметров. У этого вида половое различие выражается рисунком на теле, у самцов — а во Владивосток прибыл именно самец — это тигриная полоска. Несмотря на то, что каракатицы, маскируясь, меняют окраску, характерный рисунок остаётся. Маскировка нужна каракатицам как для охоты, так и для защиты от более крупных хищников. Если избежать нападения не удалось, головоногий моллюск выпускает струю чернильной жидкости, отвлекая агрессора, а сам сливается с толщей воды, меняя окраску на блеклую. Переменой цвета каракатица показывает и своё настроение, если она раздражена, то её тело становится коричневым, а в качестве дополнительной демонстрации недовольства животное высоко поднимает верхнее щупальце.

Справка:

В Европе мечехвостов зовут краб-подкова, в Японии считают, что панцирь этого членистоногого похож на шлем самурая, поэтому называют мечехвостов краб-шлем.

Фараонова каракатица — один их самых распространённых видов каракатиц в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Из чернильной жидкости каракатицы готовят коричневую краску, которую назвали созвучно с латинским название каракатицы — сепия. Сепией также называют оттенок коричневого цвета и технологию фото и видеопроизводства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]