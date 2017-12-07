Самые крупные ядовитые жабы в мире появились в Приморье

Тропический дождевой лес в принял множество новых жителей — в океанариум прибыли экзотические экземпляры. Многие виды ранее не были представлены в экспозиции приморского океанариума, сообщает "Вести: Приморье".

— К нам приехали знаменитые жабы-ага, которые входят в тройку самых крупных жаб в мире, — рассказал главный специалист отдела тропический лес Артём Герасименко. — Наши жабы пока маленькие, но вырастают они действительно огромными — максимальная длина тела, которой достигают представители этого вида — 24 сантиметра. Естественный ареал обитания жабы-ага — Центральная и Южная Америка, в начале 20 века их завозили в другие части мира, в том числе и в Австралию, для борьбы с жуками-вредителями.

В Австралии ядовитые жабы-ага в качестве корма стали использовать не только насекомых, жабы охотятся на местных амфибий и ящериц, и даже мелких сумчатых. К уменьшению численности сумчатых куниц на континенте привело именно появление аги, отметили в пресс-службе океанариума.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]