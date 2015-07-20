Приморский океанариум стал предметом исследования учёного из Швеции

Доцент Стокгольмского университета Ларс Кайсер посетил Приморский океанариум в рамках своего научно-исследовательского проекта на тему «Поэтапное познание. Публичные океанариумы как учреждения для приобретения знаний». Это исследование имеет целью выяснить как в публичных океанариумах формируется концепция природы и осмысливаются вопросы охраны окружающей среды, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу океанариума.

— Ларс Кайсер, специалист в антропологии и социологии изучал наш океанариум с точки зрения доступности и эффективности для посетителя размещенных здесь знаний об окружающем мире, Мировом океане и его обитателях, — отметила руководитель службы экологического просвещения Ольга Шевченко.

Во время визита Ларс Кайсер сделал множество заметок о том, как используются ресурсы и экспозиции океанариума при проведении экскурсий и занятий с детьми. Особенно учёного из Швеции интересовало каким образом в Приморском океанариуме реализуется миссия просвещения.

— Мы построили программу визита Ларса Кайсера таким образом, чтобы он полностью погрузился в жизнь океанариума, — рассказала Ольга Шевченко. — Он намеренно приехал к нам накануне среды с целью познакомиться с сотрудниками отдела просвещения и участниками проекта «Просветительская среда», также он присутствовал на занятиях еще одного нашего проекта «Растём в океанариуме». Ларс Кайсер задавал много вопросов, которые касаются социологии: как мы набираем детей, почему проводим занятия именно в области морской биологии, каким образом знания, которые мы дарим детям, усваиваются, и как они используют эти знания впоследствии.

— Программы проектов хорошо разработаны — дети вовлечены в занятия, каждая ступень соответствует определенному возрасту и образовательному уровню участников, — подчеркнул Ларс Кайсер. — Большинство занятий проходят в экспозициях океанариума, то, как преподаватели задействуют экспозиции во время уроков, оставило хорошее впечатление. Конечно я впечатлён самими экспозициями океанариума, которые проработаны очень детально, вплоть до рисунков фона. Отмечу отдельно экспозицию «Тропический дождевой лес», которая позволяет посетителю погрузиться в жизнь тропического леса, познакомиться с ней изнутри.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]