Приморский океанариум стал предметом исследования учёного из Швеции
Доцент Стокгольмского университета Ларс Кайсер посетил Приморский океанариум в рамках своего научно-исследовательского проекта на тему «Поэтапное познание. Публичные океанариумы как учреждения для приобретения знаний». Это исследование имеет целью выяснить как в публичных океанариумах формируется концепция природы и осмысливаются вопросы охраны окружающей среды, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу океанариума.
— Ларс Кайсер, специалист в антропологии и социологии изучал наш океанариум с точки зрения доступности и эффективности для посетителя размещенных здесь знаний об окружающем мире, Мировом океане и его обитателях, — отметила руководитель службы экологического просвещения Ольга Шевченко.
Во время визита Ларс Кайсер сделал множество заметок о том, как используются ресурсы и экспозиции океанариума при проведении экскурсий и занятий с детьми. Особенно учёного из Швеции интересовало каким образом в Приморском океанариуме реализуется миссия просвещения.
— Мы построили программу визита Ларса Кайсера таким образом, чтобы он полностью погрузился в жизнь океанариума, — рассказала Ольга Шевченко. — Он намеренно приехал к нам накануне среды с целью познакомиться с сотрудниками отдела просвещения и участниками проекта «Просветительская среда», также он присутствовал на занятиях еще одного нашего проекта «Растём в океанариуме». Ларс Кайсер задавал много вопросов, которые касаются социологии: как мы набираем детей, почему проводим занятия именно в области морской биологии, каким образом знания, которые мы дарим детям, усваиваются, и как они используют эти знания впоследствии.
— Программы проектов хорошо разработаны — дети вовлечены в занятия, каждая ступень соответствует определенному возрасту и образовательному уровню участников, — подчеркнул Ларс Кайсер. — Большинство занятий проходят в экспозициях океанариума, то, как преподаватели задействуют экспозиции во время уроков, оставило хорошее впечатление. Конечно я впечатлён самими экспозициями океанариума, которые проработаны очень детально, вплоть до рисунков фона. Отмечу отдельно экспозицию «Тропический дождевой лес», которая позволяет посетителю погрузиться в жизнь тропического леса, познакомиться с ней изнутри.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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