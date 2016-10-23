Адаптированные занятия и экскурсии для детей с особенностями здоровья разработали в Приморском океанариуме





2 октября возобновляет свою работу уникальный проект Приморского океанариума «Просветительская среда». Каждую среду в течение учебного года океанариум открыт только для организованных групп дошкольников, школьников и студентов, — сообщили «Вестям: Приморье» в учреждении.

Самой масштабной частью образовательного проекта является программа «Урок в океанариуме» для школьников с первого по одиннадцатый класс. Специалисты океанариума разработали темы пятнадцати занятий по таким предметам как окружающий мир, биология, английский язык. «Уроки в океанариуме» школьники Приморья посещают уже четвертый учебный год, именно из этого проекта выросла масштабная образовательная программа «Просветительская среда», которая, безусловно, является визитной карточкой Приморского океанариума.

«В этом году мы расширили программу и ввели два новых занятия на английском языке: для учащихся 5-6 классов – «Тайны Японского моря», а для учеников 9-11 классов – «Детективы микромира», – рассказала начальник отдела просвещения Наталья Мирошникова. – Мы ввели новый урок для начальной школы в экспозиции «Тропический дождевой лес», а занятие «Кто такие рыбы?» адаптировали для первоклассников, добавив игровые элементы. Помимо бесплатных уроков мы предлагаем школьникам платные тематические экскурсии и лабораторные занятия».

«Изначальная цель проекта состояла в том, чтобы ребёнок пришёл в океанариум в первом классе и продолжал посещать уроки до одиннадцатого класса, – отметил старший специалист отдела просвещения Платон Осташкин. – Мы стараемся изменить форму урока – сделать его интересным и наглядным занятием, чтобы ребёнок не просто встретился с сухими фактами, а увидел воочию то, о чем ему рассказывают, зарисовал с натуры. Поэтому у нас максимально большой процент возврата – побывав у нас, 90 % школьников приезжают на следующий год. Также растёт число школ, принимающих участие в проекте».

В этом году для занятий со школьниками разработаны новые листы заданий, – красочные, отпечатанные в типографии, они после выполнения заданий станут качественным наглядным обучающим пособием.

«В Приморском океанариуме проект «Просветительская среда» год от года набирает обороты, если на старте проекта – в 2016-2017 учебном году – приняли участие 9 тысяч человек, то за прошлый учебный год нас посетили уже 12 тысяч, – отметила руководитель службы экологического просвещения Ольга Шевченко. – Проект вырос в два раза, и у нас есть ещё потенциал, так как «Просветительская среда» работает не только для школьников, а для молодёжи в целом. Мы приглашаем для участия в просветительских средах студентов высших и средних учебных заведений и рассчитываем, что ребята по достоинству оценят возможность прослушать лекции, узнать новую информацию об окружающем мире не в привычных аудиториях, а среди живых экспонатов».

Ольга Шевченко отметила, что в экспозициях океанариума можно изучать морфологию, поведение животных. Помимо лекций педагоги могут планировать проведение в стенах океанариума зачетов, экзаменов: это позволяют лекционные аудитории, лаборатории, конференц-зал.

«В этом году мы запускаем новую программу «Море в ладонях» – в просветительскую среду приглашаем к нам детей с особенностями здоровья, – рассказывает Ольга Шевченко. – До сих пор для групп слабослышащих и слабовидящих мы предлагали только общие обзорные экскурсии, а в этом году разработали специально адаптированные для них занятия и экскурсии».

По средам двери океанариума открыты также и для многодетных семей. Все организованные группы детей и студентов принимают участие в проекте бесплатно по предварительной записи, подробную информацию можно найти на вкладке «Просвещение» официального сайта океанариума.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]