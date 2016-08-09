Приморский и американский Океанариумы  запустят совместную детскую экологическую программу





Обмен опытом и подписание Cоглашения о сотрудничестве в области культурно-просветительской деятельности — главные итоги поездки сотрудников Приморского океанариума в один из крупнейших океанариумов мира, Океанариум Монтерей Бэй в США, — сообщили «Вестям: Приморье» в учреждении.

«Американские коллеги пригласили нас как в связи с открытием нового образовательного центра и презентацией своих программ, так и для того, чтобы узнать о том, каких успехов достигла эколого-просветительская работа в нашем Приморском океанариуме за три года, — рассказала руководитель службы экологического просвещения Приморского океанариума Ольга Шевченко. — Мы получили возможность сравнить подходы, которые используются в просветительской деятельности двух наших океанариумов. Все программы для детей в Океанариуме Монтерей Бэй проводятся на безвозмездной основе, возраст самых младших участников — три года. Мы присутствовали на занятии с маленькими детьми, каждый ребенок пришел вместе с родителем, и взрослые вовлечены в процесс наравне с детьми. Занятие, несмотря на то что было рассчитано на малышей, прошло на серьезном уровне: детям рассказывали о таком сложном понятии как сообщество водорослевого леса. Особенно нас подкупила подача материала: в течение часа специалисту удалось удерживать внимание и интерес детей, применяя в том числе и актёрское мастерство».

«Помимо работы с детьми, у коллег из Океанариума Монтерей Бэй есть программы, направленные на популяризацию науки: они тесно взаимодействуют с американскими учёными, которые делятся с ними своими новейшими научными достижениями и открытиями, а сотрудники, занимающиеся просвещением, облекают эту информацию в доступную и интересную для школьников форму, — рассказала начальник отдела просвещения Наталья Мирошникова. — Так появилась идея сделать просветительскую программу для детей на основе результатов научных исследований ученых Национального научного центра морской биологии. Заинтересовал формат образовательных документальных видео, которые показывают в Океанариуме Монтерей Бэй. Во время показа фильм комментирует специалист, такой подход детям нравится больше, так как есть возможность общения с человеком, которому сразу можно задать вопросы».

Сотрудники Приморского океанариума провели в Океанариуме Монтерей Бэй презентацию своих просветительских программ, особое внимание иностранных коллег привлёк проект, ориентированный на работу детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Сейчас инклюзии уделяется большое внимание, у нас в океанариуме есть два направления работ — индивидуальное и в группах, — отметила Ольга Шевченко. — Мы не лечим, не корректируем, мы социализируем ребенка во время наших занятий. У нас получены хорошие результаты в работе с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. Коллеги из Монтерей Бэй заинтересовались нашим опытом работы с такими детьми и попросили поделиться нашими программами. Надеемся на активное взаимодействие в этом направлении».

Еще одним перспективным направлением сотрудничества, которое отвечает вызовам времени, станет эколого-просветительская деятельность, направленная на осознание глобальной проблемы загрязнения Мирового океана отходами человеческой деятельности и, прежде всего, пластиковым мусором.

«Наши страны объединяет Тихий океан, и во время поездки стало понятно, что, несмотря на разные языки и менталитет, детское просвещение говорит об одних и тех же проблемах, используя схожие методики, — говорит Ольга Шевченко. — Объединение наших усилий может дать возможность будущему поколению не допускать ошибок предыдущего. Мы не просто просвещаем людей, наша миссия сделать так, чтобы на Земле стало чище. Возникла идея совместного проекта по отслеживанию пластикового мусора на противоположных берегах Тихого океана, разумеется, дети будут проводить мониторинг загрязнения и анализ полученных данных вместе со специалистами-экологами. Участие ребят в проекте — это практическая ответственность за огромный океан, на берегах которого мы все живем».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]