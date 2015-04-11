4-летняя девочка упала с катера и утонула в районе Токаревской кошки

В районе Токарёвской кошки девочка упала с катера, пока взрослые спали после вечерних посиделок со спиртным. Ребёнок утонул.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, несчастный случай произошёл рано утром в середине августа в районе Токарёвской кошки, где был пришвартован катер с отдыхающими.

На борту находилась женщина с дочкой 2016 года рождения и двое её знакомых. Накануне трагедии девочка уснула в каюте, а взрослые выпивали на палубе. Позже сотрудники полиции обнаружили на катере пятилитровую канистру, в которой осталось около литра крепкого спиртного, а также пустую бутылку из-под виски объёмом 1,9 литра.

По словам матери девочки, ночью они ушли спать в каюту, а рано утром обнаружили пропажу ребёнка. В ходе поисков девочку заметили в воде недалеко от катера.

Мужчина вытащил малышку на берег и попытался оказать первую помощь, но спасти её не удалось. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть ребёнка.

Сотрудники полиции и следователи СК проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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