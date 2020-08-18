Новости Видео Анонс
Сегодня, 12:33

"Придорожное хлебосольство": что скрывается под самовыращенной продукцией?

"Придорожное хлебосольство": что скрывается под самовыращенной продукцией?

Придорожное хлебосольство. Трассы края пестрят овощными и фруктовыми развалами.  Вкусно, но часто незаконно. Предприниматели-нелегалы готовы отстаивать свой экотовар не смотря на запреты. Почему смеются продавцы оптовок, как не ошибиться с полосатым и что сметают с прилавков, расскажем в ближайших выпусках программы «Вести: Приморье» на телеканале "Россия".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 3

  1. моня от 18.08.2020 15:22
    Посмотрите как торгуют на ул. Фадеева. Оставьте в покое народ!!!
  2. мыгород от 18.08.2020 14:36
    а где простому хозяину(не фермеру) продать свои крохи лишнего урожая . Много у него нет,на рынок ему экономически невыгодно(затрат больше,чем прибыли) вот он и выходит на дорогу вблизи от своего дома , в надежде кто то тормознется и купит у него помидор и огурец с его огорода,а он на эти копейки купит себе масло рстительное,муки,сахара, т.е. то что на огороде не растет. В чем тут криминал.Во всем мире дорожная торговля ,в румынии ,венгрии , люди продают у своих домов ,выращенное на их подворьях и это нормально.
    1. мы тоже от 18.08.2020 14:44
      Есть такая деревня Дмитриевка. Там по осени у каждого двора косы лука, ведра с яблоками, перед новым годом на каждом заборе гусь. Один местный товарищ волокет из Китая и раздает на реализацию местным "фермерам" , а те в уши сер-ут, "свое с огорода".А за спиной в огороде трава в метр.

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме