"Придорожное хлебосольство": что скрывается под самовыращенной продукцией?

Придорожное хлебосольство. Трассы края пестрят овощными и фруктовыми развалами. Вкусно, но часто незаконно. Предприниматели-нелегалы готовы отстаивать свой экотовар не смотря на запреты. Почему смеются продавцы оптовок, как не ошибиться с полосатым и что сметают с прилавков, расскажем в ближайших выпусках программы «Вести: Приморье» на телеканале "Россия".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]