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"Дальневосточное дерби": хабаровчане подрались с приморцами на Русском острове

"Дальневосточное дерби": хабаровчане подрались с приморцами на Русском острове

Источник фото: Коммерсант

На Русском острове подрались хабаровчане и приморцы, отдыхавшие на базе. Пострадал 14-летний подросток, попавший под руку кому-то из взрослых.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, конфликт произошёл поздно вечером в середине августа на одной из популярных баз отдыха на Русском острове. Сообщения о драке, в которой участвовали 10 человек, поступили в полицию от отдыхающих из Владивостока и Хабаровска, которые находились на месте происшествия.

По словам хабаровчанина, в пьяной драке пострадал его 14-летний ребёнок, который попал кому-то под руку. После вмешательства других отдыхающих драка прекратилась, а на место происшествия прибыли стражи порядка.

Полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта, возникшего на фоне распития спиртного. Проводится доследственная проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 1

  1. мыгород от 18.08.2020 14:40
    понажрутся всякой хмельной гадости , и кулаками махать. Культуры- ноль,только бычиная ярость ,хамство,наглость и вседозволенность быдла

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