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Пятилетний малыш едва не погиб на базе отдыха в Андреевке

Пятилетний малыш едва не погиб на базе отдыха в Андреевке

Несчастный случай на воде произошел на базе отдыха «Сатори» в с. Андреевка в минувшие выходные дни.

Как сообщили в администрации Хасанского района, здесь 16 августа в бассейне наглотался морской воды пятилетний малыш, который приехал с родителями из Хабаровска. К счастью, все обошлось благополучно: мальчик остался жив. Он был доставлен в реанимационное отделение ХЦРБ. Сейчас малыш переведен в детское отделение, все функции восстановлены, говорят медики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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