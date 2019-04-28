"Радио России. Приморье": Как будет организован образовательный процесс в новом учебном году?

19 августа в эфире "Радио России" во Владивостоке обсудим старт нового учебного года в крае. Ситуация с пандемией диктует свои условия. Родители обеспокоены, как будет организован образовательный процесс. И эта тревога понятна. Есть ли необходимость проведения традиционных линеек. Ведь ряд субъектов решил отменить День знаний. Возможно ли в крупных городах обеспечить рассадку школьников в классах в шахматном порядке? Актуален ли вопрос дистанционного обучения? Телефон прямого эфира: 8 (423) 226-00-88.

Номер WhatsApp: +7-914-076-47-00.

Начало эфира на волнах "Радио России. Приморье" 19 августа в 13 часов 10 минут.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]