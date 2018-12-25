Нужна ли школьная линейка 1 сентября? Обсуждаем в прямом эфире

1 сентября - начало учебного года. Ситуация с пандемией диктует свои условия. Родители обеспокоены, как будет организован образовательный процесс. И нам понятна эта тревога. Например, ряд субъектов страны решил отменить это торжественное мероприятие в День знаний. А так же, возможно ли в крупных городах обеспечить рассадку школьников в классах в шахматном порядке? Актуален ли вопрос дистанционного обучения? Эти вопросы обсуждались в прямом эфире "Радио России. Приморье" 19 августа.

А в пятницу 21 августа приглашаем в 13 часов 10 минут обсудить в прямом эфире — безопасность пляжного отдыха.

Ваше мнение и резюме эксперта.

Телефон прямого эфира 8 (423) 226-00-88.

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Встретимся на волнах "Радио России. Приморье".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]