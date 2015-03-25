Четверо человек задержаны после обысков в Минпромторге Приморья

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждены уголовные дела по факту дачи взятки должностному лицу за свершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ), посредничества во взяточничестве, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и получения взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие) (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Как сообщает "Вести: Приморье" со сылкой на СК РФ по Приморскому краю, в период времени с 2018 по 2020 годы одно из должностных лиц Министерства промышленности и торговли Приморского края через группу посредников получало взятки в виде денег от различных юридических лиц, за принятие решений о продлении и выдаче лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, а также за не принятие мер к привлечению к административной ответственности коммерческих организаций за совершенные административные правонарушения в сфере реализации алкогольной продукции.

По уголовному делу в Правительстве Приморского края проведены обыски, допрошены свидетели произошедшего, задержаны четверо подозреваемых, в отношении которых в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, а также выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Напомним, ранее сообщалось о том, что замминистра промышленности и торговли Приморского края Елена Коваль освобождена от занимаемой должности на основании заявления об увольнении по собственному желанию.

Следствием установлено, что экс-чиновница получала взятки не менее 24 раз, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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