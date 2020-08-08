Змеи покусали двоих детей в Приморье

Врачи скорой помощи доставили в больницы Владивостока и Ольгинского района двух несовершеннолетних, пострадавших от укусов ядовитых змей. Оба ребёнка были госпитализированы в токсикологию.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, 16 августа в одну из больниц Ольгинского района был доставлен 13-летний мальчик, пострадавший от укуса змеи на дачном участке. После оказания необходимой помощи он был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Ещё один подобный случай произошёл за несколько дней до этого на острове Рейнеке. Змея укусила 8-летнего мальчика во время прогулки. Ребёнок также был доставлен в больницу, где его поместили в токсикологическое отделение.

Памятка на случай встречи со змеями:

1. Если вы заметили змею, не пытайтесь её поймать, преследовать или убить, тогда она скроется.

2. Старайтесь перемещаться шумно. Услышав шаги, змея уползёт, а вы даже не будете знать, что она была поблизости.

3. Известны случаи, когда змея заползала в палатку или спальный мешок погреться. Если вы оказались в такой ситуации, не делайте резких движений. Спустя какое-то время змея сама уползёт.

4. Если вас укусила змея, не принимайте алкоголь, так как он расширяет сосуды, и яд будет всасываться в организм намного интенсивнее.

5. Пострадавший должен лежать неподвижно, чтобы кровь циркулировала как можно медленнее. Можно выпить мочегонное, чай, настой или воду, чтобы часть яда вышла из организма естественным путём.

6. В случае укуса змеи необходимо обратиться в медицинское учреждение за уколом противоядной сыворотки.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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