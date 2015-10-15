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"Грибники совсем в лес перестали ходить": медведь устроил переполох в Дальнегорске

"Грибники совсем в лес перестали ходить": медведь устроил переполох в Дальнегорске

Источник фото: Скрин видео

Сегодня 20 августа, медвежонок проник в подъезд дома по улице Менделеева, 12 в Дальнегорске, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control_dalas.

"Грибники совсем в лес перестали ходить😂, - рассказывает подписчик. - Мишки за ними в город приходят".

Спасаясь от людей, медвежонок поднялся на верхний этаж жилого дома и попытался выбраться наружу через форточку. 

Стоит отметить, что несмотря на свой маленький возраст, косолапый навел большой переполох. Жители дома собрались у подъезда, опасаясь заходить в дом.

В итоге мишка все-таки выбрался из своей западни и убежал восвояси.

 

Видео - dps_control_dalas


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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