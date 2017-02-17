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В Госдуме проработают предложения о субсидировании перелётов по России на региональном уровне

В Госдуме проработают предложения о субсидировании перелётов по России на региональном уровне

В осеннюю сессию комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи намерен проработать предложение о субсидировании на региональном уровне перелетов и передвижения на других видах транспорта по России. Об этом заявил глава комитета Борис Пайкин, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в настоящее время механизм субсидирования авиаперелетов на федеральном уровне выглядит следующим образом: правительством выбираются конкретные направления, по которым идут субсидии из федерального бюджета. В том числе, 15 августа перечень таких направлений был расширен на 138 позиций. 

«Внедрение механизма субсидирования перелетов по России может быть продолжено на региональном уровне: субъекты Российской Федерации смогут самостоятельно определять наиболее приоритетные направления внутри региона», — сказал депутат.

По его словам, инициатива не ограничивается субсидированием только перелетов. Речь также идет о возможности для российского субъекта определять те виды транспорта, использование которых гражданами необходимо стимулировать. Пайкин отметил, что это может быть и водный транспорт, и железнодорожный, и автобусные перевозки.

Депутат заявил о необходимости расширить возможность передвижения россиян внутри страны.

«Россия — огромная страна, добраться с запада на восток и обратно значительно дороже, чем посетить другую страну. Не каждому россиянину это по карману. Эта мера также даст возможность для развития новых туристических направлений, в частности, посещать Дальний Восток, Калининград, а жителям этих регионов будет интересно посмотреть, скажем, Центральную Россию», — заключил он.

Ранее президент России Владиимр Путин заявил, что задача проработать вопрос субсидирования перелетов детей-инвалидов с Дальнего Востока к месту лечения в европейской части России будет поставлена перед кабмином.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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