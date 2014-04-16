Подследственные заперли в камере сотрудников СИЗО и подожгли матрас

Следственным отделом по г. Дальнереченск организовано проведение доследственной проверки по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудников изолятора временного содержания МО МВД России «Дальнереченский» со стороны следственно-арестованных лиц.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, двое следственно-арестованных лиц, находясь в изоляторе временного содержания «Дальнереченский», стали выдвигать незаконные требования о предоставлении им средств сотовой связи, и получив отказ со стороны сотрудников изолятора, не подчинившись их законным требованиям прекратить противоправные действия, стали высказывать угрозы применения насилия в отношении представителей власти, заблокировали входную дверь в камеру, и подожгли матрас.

По материалу проверки опрошены сотрудники учреждения, следственно-арестованные лица, находящиеся в соседних камерах, а также сами нарушители порядка.

По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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