Подследственные устроили акт неповиновения в СИЗО Приморья

Следственным отделом по г. Дальнереченск возбуждено уголовное дело по факту дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что двое следственно-арестованных лиц, находясь в изоляторе временного содержания «Дальнереченский», стали выдвигать незаконные требования о предоставлении им средств сотовой связи, и получив отказ со стороны сотрудников изолятора, не подчинившись их законным требованиям прекратить противоправные действия, стали высказывать угрозы применения насилия в отношении представителей власти, заблокировали входную дверь в камеру, и подожгли матрас.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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