Открытый и теплый бассейн продлит купальный сезон на несколько месяцев

Открытый и теплый бассейн не только летом – мечта любой семьи, в которой есть дети. Какое оборудование может продлить купальный сезон с апреля по октябрь месяц?

Тепловые насосы - безусловно одно из лучших изобретений в области систем отопления. Чтобы прогреть такой бассейн, не надо прокладывать трубы и бурить скважину, достаточно установить между бассейном и циркуляционным насосом "Хаймс" - это удобный, эффективный, а главное экологически чистый способ обогрева воды. При правильной эксплуатации стоимость модели окупится очень быстро, ну, а грамотный монтаж увеличит срок службы устройства.

Павел Мякенький, менеджер по продажам компании «Росхолод-ДВ»: «Основное преимущество насоса "Хаймс" в том, что он, первое – экономичен, для обогрева воды емкостью 17 кубов, чтобы это тепло добыть обычным способом, там проточным нагревателем или котлом электрическим, требуется те же 10 кВт от сети. Принцип теплового насоса в том, что коэффициент эффективности его работы порядка 5 кВт. То есть, тратя 2 кВт из сети, мы получаем требуемые нам 10 кВт путем перекачивания тепла от окружающей среды к воде».

Теплообменник "Хаймс" очень надежный, сделан из титана. Подходит и для морской воды, и для хлорированной. По уровню шума можно сравнить с работой обычного кондиционера, т.е. практически, неслышен.

Подключается "Хаймс" к обычной розетке в 220 вольт и потребляет энергии не больше, чем обычный чайник. Использовать такой тепловой насос можно практически везде – легко установить на даче, коттедже и даже базах отдыха, в зависимости от объема бассейна, вам подберут и теплообменник. Это оборудование гарантированно продлит ваш купальный сезон на несколько месяцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]