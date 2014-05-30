Жительница Приморья чуть не уморила своего ребенка
Мировым судом Первомайского района г. Владивостока вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, 1988 г.р. Он признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, преступление совершено с апреля по июль 2017 г. женщиной, ранее лишенной родительских прав в отношении своего ребенка, 2015 г.р.
Фигурантка проживала в съемной квартире со своим сожителем и грудным ребенком, родившимся в апреле 2017 года недоношенным и требующим особого ухода.
Несмотря на это она злоупотребляла алкогольными напитками, у новорожденного не было кроватки, ванночки для купания, одежды, кормила его разведенным сухим молоком с манной кашей.
В результате ненадлежащего осуществления родительских обязанностей, нерегулярного и дефицитного питания, контакта с инфекцией, несоблюдения гигиенических мероприятий, переохлаждения ребенок был госпитализирован с острой правосторонней пневмонией средней тяжести, дистрофией 3 степени и анемией.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд приговорил ее к штрафу.
Приговор не вступил в законную силу.
Комментировать: