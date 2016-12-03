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Тигры и акулы атакуют рыбаков в Приморье (видео)

Тигры и акулы атакуют рыбаков в Приморье (видео)

В субботу, 22 августа, хитами соцсетей Приморья стали два видеоролика о злоключениях местных рыбаков, сообщают "Вести:Приморье". У "сухопутных" рыбаков около села Новосысоевка Яковлевского района края тигр украл ведро с рыбой, а у мыса Вятлина в акватории Русского острова акула пыталась стащить у рыбаков садок с камбалой.

На первой видеозаписи можно видеть, как к двум рыбакам из леса на берег водоема вышел тигр. Хищник, глядя на людей, вел себя довольно спокойно. Сначала тигр сел и осмотрелся. В это время один из рыбаков, записывающий их встречу с хищником на видеокамеру, обращается к нему со словами: «Кисуня, иди погуляй, дай удочки нам забрать, киса! Мы рыбачим».

После этих слов тигр пошел в сторону, судя по всему, на запах пойманной рыбаками добычи. В итоге он взял ведро и унес его в лес.

Вторая видеозапись повествует, как приморские рыбаки встретили огромную акулу в двух с половиной километрах от мыса Вятлина острова Русский в акватории Владивостока.

"Смотрите, люди добрые! Даже двигатель на вкус пробует", - комментируют видео рыбаки. По их словам, длина хищницы около двух с половиной метров. 

Все время, пока снималось видео, акула плавала вокруг лодки, пытаясь добраться до рыбы в садке. В итоге хищница все-таки схватила "наживку". Рыбаки стали тащить садок из воды, и акула, выпустив добычу, ушла на глубину.

"Ты, извини, там зубы-то! Так бы я ее еще помурыжил!", - оправдывается рыбак.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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