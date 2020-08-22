Рыбаки из Владивостока вступили в схватку с акулой около острова Русский. Подробности

Днём в субботу, 22 августа, примерно в 2,5 километрах от мыса Вятлина на Русском острове во Владивостоке местные рыбаки встретили акулу. Она вела себя агрессивно – проплыла несколько кругов вокруг моторной лодки и сделала дыру в садке с рыбой.

На кадрах видно, что акула длиной около 2,5 метров кружит вокруг небольшой моторной лодки. Несколько раз она проплывала под ней, а затем хищница «попробовала на вкус» навесной двигатель лодки.

Один из рыбаков решил попробовать подцепить акулу на якорь, а приманить – удочкой с камбалой, но ему это не удалось. Во время очередного круга акула увидела садок с рыбой и схватила его. Рыбакам пришлось силой вырывать свой улов из пасти акулы. Им это удалось, но акула изрядно потрепала рыбацкий садок. После этого хищница уплыла восвояси.

Четырехминутная видеозапись, поступившая на WhatsApp "Вести:Приморье", смотрится на одном дыхании. Помимо уникальной съемки морской хищницы, не менее интересны забавные диалоги рыбаков, вступивших в схватку с акулой.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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