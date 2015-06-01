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"Пойду закрою окна, один из моих страхов": непрошеная "гостья" забралась в квартиру владивостокцев

"Пойду закрою окна, один из моих страхов": непрошеная "гостья" забралась в квартиру владивостокцев

Амурский полоз заполз в квартиру жителей Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье".

По данным dps_vl, квартира расположена на втором этаже. 

Хозяин вызвал сотрудников МЧС, которые изловили непрошенную гостью.

"Проснулась сегодня утром и увидела на кухне такую картину, думала умру от страха. Приехали очень быстро змею поймали и увезли, - рассказывает хозяйка квартиры. - Хочу сказать большое спасибо ребятам спасателям из МЧС города Владивостока".

"Я бы сквозь двери вышла", "Пойду закрою окна, один из моих страхов", "Это ж наш друг полоз Амурский, я бы себе оставил его", "Что случилось со змеями.... Что-то они в этом году к людям тянутся...", - обсуждает увиденное подписчики dps_vl.

 

Видео - dps_vl


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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