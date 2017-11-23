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Видео безумного дрифта во Владивостоке попало в соцсети

Видео безумного дрифта во Владивостоке попало в соцсети

Источник фото: Скрин видео

Безумный дрифт устроили два автомобилиста минувшей ночью во Владивостоке. Хочется отметить особенно, что происходило под окнами здания правительства Приморского края, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

"Пока Владивосток спит, напротив здания правительства Приморского края жарко", - опубликовал пост dps_vl.

На кадрах видно, как две машины на огромной скорости выехали с Алеутской на Светланскую, автомобили занесло на встречную полосу, но они продолжили движение, совершив опасный маневр на Океанский проспект. При этом едва не совершив столкновения с двумя другими автомобилями, которые двигались во встречном направлении по Светланской, и так же свернули на Океанский проспкт.  

 

Видео dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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