Во Владивостоке нашли хозяина "потеряшки"
Полицейские установили хозяина аквабайка, который несколько дней назад был потерян на дороге в районе улицы Русской во Владивостоке.
В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) поступило сообщение местного жителя о краже гидроцикла.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, злоумышленники, находясь возле гаражана улице Татарской, похитили автоприцеп вместе со стоящим на нем водным мотоциклом и уехали в сторону улицы Русской. Во время движения гидроцикл сорвался с креплений и упал на проезжую часть.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Лесозаводска 1989 и 1992 года рождения. В отделе полиции мужчины дали признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время подозреваемых проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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