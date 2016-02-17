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Во Владивостоке нашли хозяина "потеряшки"

Во Владивостоке нашли хозяина "потеряшки"

Источник фото: dpskontrol125rus

Полицейские установили хозяина аквабайка, который несколько дней назад был потерян на дороге в районе улицы Русской во Владивостоке.

В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) поступило сообщение местного жителя о краже гидроцикла.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, злоумышленники, находясь возле гаражана улице Татарской, похитили автоприцеп вместе со стоящим на нем водным мотоциклом и уехали в сторону улицы Русской. Во время движения гидроцикл сорвался с креплений и упал на проезжую часть.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Лесозаводска 1989 и 1992 года рождения. В отделе полиции мужчины дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время подозреваемых проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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