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Остались бутылка водки и шлепки: Сеть обсуждает странное ДТП в Приморье
Сегодня, 25 августа, на трассе Уссурийск - Владивосток нашли перевертыш.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на blog_vladivostok, машина перевернулась и приземлилась на крышу на подъезде к Кипарисово. При этом у автомобиля оторвало переднее колесо.
"Вышла, там никого нет... только бутылка водки 💆🏻♀️ и шлепки🤦🏻♀️", - сообщила подписчица паблика.
По словам очевидцев, на месте аварии были замечены скорая и наряд ДПС.
"Скорая не торопилась, потому что там пусто ) Я вызывала ГИБДД, а они уже скорую. Ребята видимо убежали. Крови тоже нет. Бутылка водки целая )) Странно, что не прихватили", - рассказывает очевидица.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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