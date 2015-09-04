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Остались бутылка водки и шлепки: Сеть обсуждает странное ДТП в Приморье

Остались бутылка водки и шлепки: Сеть обсуждает странное ДТП в Приморье

Источник фото: blog_vladivostok

Сегодня, 25 августа, на трассе Уссурийск - Владивосток нашли перевертыш. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на blog_vladivostok,  машина перевернулась и приземлилась на крышу на подъезде к Кипарисово. При этом у автомобиля оторвало переднее колесо. 

"Вышла, там никого нет... только бутылка водки 💆🏻‍♀️ и шлепки🤦🏻‍♀️", - сообщила подписчица паблика. 

По словам очевидцев, на месте аварии были замечены скорая и наряд ДПС. 

"Скорая не торопилась, потому что там пусто ) Я вызывала ГИБДД, а они уже скорую. Ребята видимо убежали. Крови тоже нет. Бутылка водки целая )) Странно, что не прихватили", - рассказывает очевидица.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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