Собрать ребенка в школу и открыть свой бизнес теперь можно за счет федеральной выплаты

Нуждающиеся семьи смогут использовать средства социального контракта на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Изменения также касаются граждан, которые с помощью соцконтракта хотят начать свой бизнес. На полученные деньги они смогут приобрести расходные материалы и частично возместить стоимость аренды.

Кроме того, упрощаются правила трудоустройства для тех, кто использовал такой контракт для переобучения: перед оформлением на работу больше не нужно проходить обязательную стажировку.

Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или малоимущим гражданином). Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Федеральные выплаты в рамках социального контракта начались в 2020 году. Повсеместно внедрять эту практику предложил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]