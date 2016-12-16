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Собрать ребенка в школу и открыть свой бизнес теперь можно за счет федеральной выплаты

Собрать ребенка в школу и открыть свой бизнес теперь можно за счет федеральной выплаты

Источник фото: pixabay.com

Нуждающиеся семьи смогут использовать средства социального контракта на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Изменения также касаются граждан, которые с помощью соцконтракта хотят начать свой бизнес. На полученные деньги они смогут приобрести расходные материалы и частично возместить стоимость аренды.

Кроме того, упрощаются правила трудоустройства для тех, кто использовал такой контракт для переобучения: перед оформлением на работу больше не нужно проходить обязательную стажировку.

Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или малоимущим гражданином). Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Федеральные выплаты в рамках социального контракта начались в 2020 году. Повсеместно внедрять эту практику предложил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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