Ссора водителей во Владивостоке вылилась в межнациональный конфликт

Прокуратура Первореченского района г. Владивостока края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1994 г.р. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, языка, происхождения, совершенные публично).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, преступление совершено в ноябре 2019 года в районе Океанского проспекта в г. Владивостоке.

Двигаясь по проезжей части, фигурант своим автомобилем блокировал движение маршрутного автобуса под управлением гражданина Кыргызской Республики. По его мнению, водитель рейсового автобуса нарушил правила дорожного движения, в связи с чем он решил высказать ему претензии относительно манеры управления транспортным средством.

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого водитель легкового автомобиля нанес удар по голове потерпевшего.

Между ними завязалась борьба, в ходе которой он неоднократно высказывал в адрес водителя автобуса и иных представителей Средней Азии оскорбительные выражения, в том числе в грубой нецензурной форме. После этого вернулся в свой автомобиль и уехал.

Через некоторое время фигурант вновь догнал пассажирский автобус и перекрыл его движение. Действуя публично, в присутствии пассажиров и находящихся на остановке общественного транспорта граждан, продолжил высказывать оскорбительные выражения относительно национальности водителя маршрутки, языка и его происхождения. При этом он нанес потерпевшему множество ударов кулаками.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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